Die geplante Erweiterung der Kindertagesstätte Arche Noah ist das größte Projekt in der Gemeinde Heimenkirch in diesem und im nächsten Jahr. 5,5 Millionen sind dafür vorgesehen. Bei der Bürgerversammlung am Montag nahm die Vorstellung des Vorhabens deshalb auch einen großen Raum ein. Am Ende blieben allerdings Fragen offen.

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimenkirch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Reichart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis