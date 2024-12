In Scheidegg steigt an Silvester wieder ein großes Feuerwerk

Im Westallgäu wird es in der Silvesternacht wieder ein großes Langfeuerwerk geben. Pyrotechniker Waldemar Stiefenhofer wird zum Jahreswechsel den Himmel über Scheidegg in ein buntes, funkelndes und glitzerndes Lichtermeer verwandeln.

Der 67-Jährige hat einst im privaten Kreis der Familie angefangen. In der Folge hat er Fachkurse besucht und darf als Pyrotechniker professionelle Feuerwerke steigen lassen. Das hat er unter anderem schon in Lindenberg, Weiler und Röthenbach.

Hotel Edita veranstaltet Feuerwerk in Scheidegg

Seit 2019 ist er in Scheidegg im Einsatz. So auch in diesem Jahr. Veranstalter des Feuerwerks ist das Hotel Edita. Anders als in früheren Jahren tritt die Gemeinde aber nicht als Mitveranstalter auf.

Die Hotel- und Restaurantgäste haben dabei „Logenplätze“ in bester Lage. Aber auch „normale“ Besucher werden erwartet. Am Kurhaus ist Platz für hunderte Zuschauer. Dort werden Gäste auch bewirtet. Das übernimmt der Motorradclub MC Allmannsried.

Waldemar Stiefenhofer ist professioneller Pyrotechniker

Die Gemeinde und das Hotel bitten Besucher des Feuerwerks, auf das Abbrennen eigener Feuerwerksartikel zu verzichten.

Im vergangenen Jahr hatte Stiefenhofer das Feuerwerk unter anderem mit Klängen von ABBA, Faithless und den Scorpions unterlegt.