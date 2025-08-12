Für den Kamin am Hutmuseum muss dringend ein Ersatz her – und das auch möglichst schnell

Es ist ein bisschen so, als müsste man die Zwillingstürme der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul abreißen. Mit dem Kamin der Kulturfabrik, die diesen Namen nicht umsonst bekommen hat, verliert Lindenberg eines seiner Wahrzeichen. Die Stadt hat das markante Logo des Hutmuseums vielfach und erfolgreich zu Werbezwecken genutzt. Ein Hut mit Kamin – besser lassen sich über 100 Jahre Stadtgeschichte nicht auf einen Blick zusammenfassen.
Kommentar
