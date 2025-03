Kinderbetreuung sorgt für riesiges Defizit: Was der Stadtrat von den Trägern fordert

Lindenberg bekommt bald eine neue Betreuungseinrichtung. Der Neubau der Kindertagesstätte auf der Lindenhöhe soll noch in diesem Sommer beginnen. Das hat Bürgermeister Eric Ballerstedt im Rahmen der Haushaltsberatungen angekündigt. Die Arbeiterwohlfahrt wird die Einrichtung betreiben. Übergangsweise tut sie das jetzt auch schon in Räumlichkeiten in der Rathausstraße. In dem Neubau sollen ab Herbst 2027 bis zu 90 Mädchen und Buben betreut werden.

