So viele Gruppen werden beim Krampuslauf 2024 in Bregenz erwartet

Furchterregende Gestalten bevölkern Bregenz. In der Vorarlberger Landeshauptstadt findet an diesem Samstag ab 19 Uhr zum elften Mal der Krampuslauf der „Breagazer Bodaseetüfl“ statt.

Veranstaltungen auch im Westallgäu

25 Gruppen aus Italien, Deutschland, Südtirol, der Schweiz und Österreich mit rund 500 Mitwirkenden ziehen durch die Straßen. Erwartet werden bis zu 10.000 Besucher.

Die Holzmasken und die weit über 25 Kilogramm schweren Kostüme sind zwar zum Teil richtig schaurig – aber ernsthaft fürchten muss sich übrigens niemand. Die komplette Laufstrecke ist durch Absperrungen gesichert und die Gruppen werden durch Ordner begleitet.

Schaurige Gestalten des Klausen- und Bärbelevereins Simmerberg 2023. Foto: Lukas Huber

Klausen- und Bärbeltreiben in Weiler am 4. bis 6.Dezember

Schauriges Brauchtum bringen demnächst auch die örtlichen Vereine nach Weiler-Simmerberg: Vom 4. bis 6. Dezember ist Klausen- und Bärbeltreiben auf dem Kirchplatz in Weiler (jeweils 18 Uhr). Am Donnerstag, 5. Dezember, macht der Klausen- und Bärbeleverein Simmerberg Hausbesuche in Simmerberg und Ellhofen und am 6. Dezember veranstaltet er ein Klausentreiben mit Glühweinstand auf dem Dorfplatz.