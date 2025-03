KiJu präsentiert neues Theaterstück in Lindenberg: Worum es geht

Das Lindenberger Kinder- und Jugendtheater (KiJu) hat am Samstag und Sonntag erstmals das Stück „Gewissenhaft Geschwisterhaft“ aufgeführt. Und die Premiere verlief erfolgreich, war der Löwensaal doch vollbesetzt und das Publikum honorierte die Vorstellung mit viel Applaus.

Spielleiterin Helena Aichele schrieb das Stück speziell für diese Saison. Ihr Ziel war es, das wachsende Interesse an der Nachwuchsarbeit im Theater zu würdigen und alle 25 jungen Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne zu vereinen.

Was ist das wichtigste im Leben?

Im Zentrum der Aufführung steht die Frage: „Was ist das Wichtigste im Leben?“ Das Stück erzählt die Geschichte von Teenagern, die sich über ihre jüngeren Geschwister ärgern, weil sie sie überallhin mitnehmen müssen – selbst zu einem wichtigen Treffen mit Freunden. Um ungestört feiern zu können, entscheiden sie sich, die Kleinen in der Kinderbetreuung abzugeben. Doch was hat der „magische Fernseher“ damit zu tun? Als die Teenager nach der Party ihre Geschwister wieder abholen wollen, nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. Das Stück ist für Zuschauer ab sechs Jahren geeignet.

Angesichts der Größe, auf die die Gruppe angewachsen ist und der inzwischen großen Altersspanne plant das Lindenberger KiJu-Theater für die Zukunft eine Aufteilung in ein Kinder- und ein Jugendensemble. Damit soll eine gezieltere Förderung der jungen Talente ermöglicht werden.

Interessierte mit Erfahrung in der Theaterarbeit, die sich als Spielleitung für die Kindergruppe oder in anderen Bereichen engagieren möchten, sind eingeladen, sich beim KiJu-Theater zu melden – per E-Mail an info@lindenberger-volkstheater.de. Weitere Vorstellungen des neuen Stücks „Gewissenhaft Geschwisterhaft“ folgen für diejenigen, die das Premierenwochenende verpasst haben. Sie können es an folgenden Terminen erleben: Samstag 5. April und Sonntag 6. April jeweils um 14 Uhr.