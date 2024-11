Lindenberg beschließt, den historischen Kamin beim Hutmuseum abzureißen

Er prägt das Stadtbild und erinnert an die florierende Hutindustrie, die Lindenberg einst zu großem Wohlstand verholfen hat. Auch das Deutsche Hutmuseum hat seine Silhouette in ihr Erkennungszeichen einfließen lassen. Zugleich ist er seit Jahren eines der großen Sorgenkinder der Stadt. Jetzt sind seine Tage endgültig gezählt: Der Kamin am Kesselhaus wird abgerissen. Das hat der Stadtrat beschlossen.

