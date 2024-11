So viel Kultur gibt‘s im ersten Halbjahr 2025 in Lindenberg

Die Stadt Lindenberg beginnt mit einem Auftritt des Westallgäuer Kammerorchesters das Kulturjahr 2025. Am Samstag, 11. Januar, gibt es ab 19 Uhr (nach einem Sektempfang) im Löwensaal sein Neujahrskonzert. Unter der Leitung von Marcus Hartmann kombiniert das Orchester Klassiker mit seltenen Stücken.

Der Kabarettist Uli Boettcher präsentiert sich am Donnerstag, 13. Februar, ab 20 Uhr auf dem Kulturboden im Programm „Herr der Zwinge“ als Heimwerker, der so manche Höhen und Tiefen durchlebt. Anlässlich des Internationalen Weltfrauentags besucht der Kabarettist, Feminist und Hausmann am Samstag, 15. März, den Kulturboden. In seinem Programm „Haushaltsloch“ wirft er einen humorvollen Blick auf Geschlechterrollen, Alltagschaos und die Frage: „Wer macht eigentlich den Haushalt?. Beginn ist um 19 Uhr.

Allgäuer Literaturfestival im Kulturboden Lindenberg

Musikalisch geht es am Freitag, 4. April, ab 20 Uhr im Löwensaal mit Magdalena Ganter und ihrem neuen Album „Transit“ weiter. Die Künstlerin lädt zu einer Reise durch Chanson, Cabaret Noir und Jazz ein, inspiriert von den 1920er-Jahren und ihrem Idol Josephine Baker.

Das Allgäuer Literaturfestival schlägt am Donnerstag, 22. Mai, ab 20 Uhr auf dem Kulturboden auf. Der preisgekrönte Regisseur Dominik Graf stellt sein Buch „Sein oder Spielen“ vor und spricht über seine Erfahrungen und die Kunst des Schauspiels.

Poetry Slam steigt im Juni in Lindenberg

Der traditionelle Poetry Slam findet am Donnerstag, 5. Juni, ab 20 Uhr auf dem Kulturboden statt. Unter der Moderation von Alexander Burkhard treten Poeten und Poetinnen aus ganz Deutschland in einem wortgewandten Wettstreit.

Zum Sommeranfang folgt am Mittwoch, 2. Juli, ein Konzert von Quadro Nuevo mit ihrem Programm „Happy Deluxe“. Die Band um Mulo Francel spielt beschwingte Musik aus der Welt des Jazz und Tango, angereichert mit brasilianischen Rhythmen und sommerlicher Lebensfreude. Beginn ist um 20 Uhr auf dem Kulturboden

Weitere Informationen sowie Vorverkauf in der Kulturfabrik am Museumsplatz, Telefon 08381/9284310,