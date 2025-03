Ausstellung in Einkaufspassage "Grenzenlos in Sachen Kunst": Allgäuer und Vorarlberger Künstler stellen gemeinsam in Lindenberg aus

Zum ersten Mal stellen Frauen und Männer des Künstlerkreises Oberstaufen und der Arbeitsgemeinschaft Kunst am Berg Sulzberg gemeinsam aus. Wie es dazu kam.