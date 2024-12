Ein „Buch des Lebens“ aus Moor für den Sinnraum in Oberreute

Fenster und Türen sind eingesetzt, eine kleine Glocke im Innenraum montiert. Die Arbeiten am Sinnraum im Oberreuter Ortsteil Beule sind weitgehend abgeschlossen. Ab dem neuen Jahr soll er der Öffentlichkeit zugänglich sein, kündigt Friedhold Schneider an. Er ist Vorsitzender des Kapellevereins, der den Bau initiiert hat. Als ein ganz wesentliches Element hat der Scheidegger Künstler Max Schmelcher jetzt ein „Buch des Lebens“ in den Sinnraum gebracht. Schneider spricht von einem „Meilenstein“. Das Werk befindet sich auf einem Ambo unter Glas.

