Ladendiebstahl in Lindau Raubzug durch Drogerie: Jugendliche klauen Ware im Wert von über 1.000 Euro

Zwei Jugendliche haben am Mittwoch in einer Drogerie in Lindau fette Beute gemacht. Die 15 und 17 Jahre alten Teenagerinnen hatten hochwertige Parfumflaschen und Kosmetikartikel mitgehen lassen.