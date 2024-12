Der Landkreis Lindau tritt beim Straßenbau auf die Bremse. Welche Vorhaben noch geplant sind.

Der Landkreis Lindau nimmt in Sachen Straßenbau etwas den Fuß vom Gas. Er hat einige seit Längerem geplante Vorhaben auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, teils weil es dafür planerische-sachliche Gründe gibt, teils weil der Kreis sich auf finanziell schwierige Jahre einstellt. Ein entsprechendes Investitionsprogramm stellte Werner Schmid vom Staatlichen Bauamt Kempten im Kreisausschuss vor. Das Gremium hieß es einstimmig für gut. Nachfolgend ein Überblick, was der Landkreis Lindau in den nächsten Jahren auf seinen Straßen plant und wo er Geh- und Radwege bauen will.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis