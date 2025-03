Autofahrer aufgepasst! Hier kreuzen in den nächsten Wochen im Westallgäu Frösche die Fahrbahn

Frösche, Kröten und Molche erwachen im Frühjahr aus der Winterstarre. Sobald die Temperaturen nachts bei 4 bis 6 Grad liegen und es feucht genug ist, begeben sie sich auf Wanderschaft zu ihren Laichgewässern. Diese Reise ist gefährlich, denn viele Amphibien werden auf den Straßen von Autos überfahren.

Wann wandern Frösche und Kröten im Westallgäu?

„An 16 Straßenabschnitten im Landkreis bauen wir Schutzzäune auf, die von unseren Helfern betreut werden“, erklärt Claudia Grießer von der Kreisgruppe Lindau des Bundes Naturschutz. Sechs Nebenstraßen mit wenig Verkehr werden nachts sogar gesperrt. Helfer sammeln täglich die Tiere ein und bringen sie zum Wassser. Jedes Jahr werden so etwa 10.000 Frösche, Kröten und Molche gerettet.

Im Landkreis Lindau ist der Start der Wanderung sehr unterschiedlich. Zuerst beginnt sie in der Bodenseeregion. Dann in Weißensberg, Stockenweiler, Niederstaufen. Erst wenn der Schnee geschmolzen ist, wandern die Tiere auch im Westallgäu, zuletzt geht es meist im schattigen Schüttentobel los. Die gesamte Wanderzeit kann sich bis zu acht Wochen hinziehen.

Landkreis Lindau: Schutzzäune und Straßensprerrungen wegen Amphibien

Folgende Straßen sind von den Maßnahmen betroffen:

Schutzzäune: B31 am Golfplatz Schönbühl; B308 im Bereich Sägewerk, Gemeinde Niederstaufen; B308 Bereich Buch, Gemeinde Weiler-Simmerberg; Staatsstraße 2386 zwischen Ebenschwand und Leintobel in Höhe von Hagspiel (Scheidegg); Staatsstraße 1318 zwischen Grünenbach und Maierhöfen; Staatsstraße 2375 Eggatsweiler Richtung Rengersweiler; Staatsstraße 2386 Scheidegg – Alpenfreibad; Staatsstraße 2386 Scheidegg-Lindenau; Kreisstraße LI2 zwischen dem Bahnübergang Schlachters und Rothkreuz parallel zum Weißensberger Weiher; Kreisstraße LI14 Balzhofen; Gemeindeverbindungsstraße zwischen Rentershofen und Röthenbach; Gemeindeverbindungsstraße Schüttentobel-Pferrenberg, Gemeinde Grünenbach; Gemeindeverbindungsstraße nach Schirpfentobel/Scheidegg; Zufahrt zum Waldsee bei Lindenberg; Gemeindeverbindungsstraße in Streitelsfinden; Häfeleweg in Maria-Thann.

Sperrungen: Fuggerstraße am Bichlweiher, Gemeinde Wasserburg; Oberrengersweiler Weg und der Bereich am Golfplatz, Lindau; Das Waldstück am Aspachweiher zwischen Oberreitnau und Höhenreute; Gemeindeverbindungsstraße von Oberhof nach Schlachters (Gemeinden Sigmarszell und Weißensberg); Hangnachstraße in Sigmarszell.