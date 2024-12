Nirgends in Bayern gibt es mehr Grundstücke ohne Eigentümer als in diesem Landkreis

Der Landkreis Lindau ist der zweitkleinste in Bayern. In einem Punkt aber ist er absolute Spitze: Nirgendwo im Freistaat gibt es mehr Grundstücke von „nicht ermittelten Eigentümern“. 777 solcher Grundstücke gibt es in ganz Bayern, davon 280 im Landkreis Lindau. Darüber und was das Vermessungsamt Immenstadt nun dagegen unternehmen will, hat der Leiter der Behörde, Oliver Weiland, die Landkreis-Bürgermeister bei ihrer Tagung in Maierhöfen informiert.

