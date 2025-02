Zig Millionen Euro für Bildung, Nahverkehr und Jugendhilfe

Mehr als 120 Millionen Euro - diese Summe will der Landkreis Lindau heuer bewegen. Ein großer Teil des Geldes fließt in die Soziale Sicherung. Weitere Schwerpunkte sind der ÖPNV und Bildung. Fast sieben Stunden lang hat sich der Haushaltsausschuss des Kreistages mit dem Haushalt beschäftigt und anschließend eine einstimmige Empfehlung an den Kreisausschuss abgegeben, das Zahlenwerk abzusegnen. Landrat Elmar Stegmann sprach am Ende von einer „sehr konstruktiven Diskussion“. Nachfolgend ein Überblick.

