Der Landkreis Lindau wird ein medizinisches Versorgungszentrum in Lindenberg mit bis zu 300.000 Euro unterstützen. Das hat der Kreisausschuss am Montagnachmittag einstimmig beschlossen. Die Mittel sind allerdings an einige Voraussetzungen geknüpft. Eine Diskussion gab es zudem um die Unterstützung eines MVZ durch die Stadt Lindenberg.

