Klinikprojekt: Lindaus Landrat kritisiert Stuttgarter Gesundheitsminister

Mit einem mehrseitigen Schreiben an alle Mitglieder des Kreistages hat Lindaus Landrat Elmar Stegmann auf den Brief von Minister Lucha in Sachen gemeinsames Westallgäu-Klinikum reagiert. Die Kritik aus Stuttgart gehe am Thema vorbei und sei „geeignet, politischen Schaden anzurichten“, heißt es dort unter anderem. Stegmann spricht sich in dem Brief klar für ein Festhalten an den bisherigen Plänen aus. Er hat nach eigenem Bekunden auch Bayerns Gesundheitsministerin Jutta Gerlach dringend gebeten, einen gemeinsamen Termin auf Ministerebene mit Baden-Württemberg zu ermöglichen.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Elmar Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis