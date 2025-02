Landtagsausschuss beschäftigt sich mit Kamin der Kulturfabrik Lindenberg

Der Kamin der denkmalgeschützten Kulturfabrik in Lindenberg wird ein Fall für die Landespolitik. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des Landtags beschäftigt sich in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 26. Februar, in München mit einem Antrag der Stadt, den Kamin abbrechen zu dürfen. Das geht aus der Tagesordnung hervor.

360.000 Euro stehen für Kamin-Sanierung im Raum

Der letzte erhaltene Schornstein einer Hutfabrik in der Stadt steht wie das gesamte Bauwerk unter Denkmalschutz. Der Stadtrat hatte im November mehrheitlich beschossen, den Kamin abtragen zu lassen. Grund sind zum einen die hohen Kosten einer Sanierung – die Rede ist von mindestens 360.000 Euro – zum anderen die Zweifel, dass die Arbeiten von Dauer sein werden.

Angedacht ist ein Ersatzbau in ursprünglicher Höhe des Schlotes. Wie das aussehen soll, ist aber noch unklar. Gegen den Abriss des Kamins gibt es allerdings auch Proteste aus Kreisen der Bürger.