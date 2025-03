Betrüger flüchten von Autohaus in Leutkirch und überfahren fast Mitarbeiter

Um die Kosten für eine Fahrzeugreparatur von über 1000 Euro nicht bezahlen zu müssen, flüchteten zwei Männer am Dienstag aus einem Autohaus in Leutkirch (Landkreis Ravensburg).

Kriminelle überfahren fast Mitarbeiter in Autohaus

Die Betrüger hatten am Montag ihren Wagen zur Reparatur in die Werkstatt gebracht, sagt die Polizei. Beim Abholen prüfte einer der Täter mit einem Mitarbeiter des Autohauses die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs, während sein 26-jähriger Komplize an der Kasse die Rechnung bezahlen sollte. Statt das zu tun, stieg der Mann in den Wagen zu seinem Komplizen und gab Gas.

Der Autohausmitarbeiter, der sich vor das Fahrzeug gestellt hatte, konnte sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite retten und blieb unverletzt. Das Duo, das seinen Wohnsitz im europäischen Ausland hat, muss nun laut Polizei mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Auto überschlagt sich nach Zusammenstoß auf A96 zwischen Kißlegg und Wangen

Ebenfalls am Dienstag, 25.3.2025, kam es an der nahegelegenen A96 bei Kißlegg (Landkreis Ravensburg) zu einem kuriosen Verkehrsunfall: Ein 52-Jähriger war laut Polizei mit seinem Citroën gegen 14 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord unterwegs. Der Mann wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen Renault, der neben ihm fuhr.

Der Citroën prallte seitlich mit dem Renault zusammen - durch die Wucht wurde der Citroen zurück auf die rechte Spur geschleudert. Der Wagen überschlug sich daraufhin und blieb auf einer Grünfläche auf dem Dach liegen.

Frau bei Unfall auf A96 verletzt - Schaden: knapp 30.000 Euro

Der Renault stieß gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei massiv demoliert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Höhe von knapp 30.000 Euro.

Der 52-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die 28-jährige Renault-Fahrerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen und ging zum Arzt.

Nach dem Verkehrsunfall war die A96 in Fahrtrichtung Lindau zeitweise nur einspurig befahrbar.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.