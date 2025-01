Mann bedroht junge Frau mit Messer: Polizei sucht mit Phantombild nach Verdächtigem

Nachdem ein unbekannter Mann eine junge Frau am Samstag, den 28. Dezember 2024, auf dem Lidl-Parkplatz in Leutkirch mit einem Messer bedroht und zur Mitfahrt in ihrem eigenen Auto gezwungen hatte, versucht die Polizei nun, den Tatverdächtigen mithilfe eines Phantombilds zu finden.

Bedrohung auf Supermarktparkplatz in Leutkirch

Der Mann soll gegen 20 Uhr die junge Frau in ihrem eigenen Wagen mit einem Messer bedroht haben. Anschließend fuhr er mit ihr von dem Parkplatz davon. Die Ende 20-Jährige konnte wenig später zwischen Leutkirch und Bad Wurzach in einem günstigen Moment aus ihrem Auto flüchten.

Bedrohung und versuchte Entführung in Leutkirch: Frau leicht verletzt

Der Unbekannte fuhr anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung weg. Die junge Frau zog sich während der Flucht und einer vorherigen Auseinandersetzung mit dem Mann leichte Verletzungen zu.

Autobahnpolizei findet Auto auf A96

Das Auto, ein grauer VW Caddy Kastenwagen, wurde nach Mitternacht auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau, auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahnausfahrt Leutkirch Süd abgestellt, wo ihn um 02:42 Uhr eine Streife der Autobahnpolizei fand.

War die Tat sexuell motiviert?

Den bisherigen kriminalpolizeilichen Erkenntnissen zufolge scheint die Tat nicht sexuell motiviert gewesen zu sein, wie die Polizei Ravensburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft mitteilt.

Beschreibung des Täters mit Phantombild

Icon Vergrößern Phantombild der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen. Foto: Polizeipräsidium Ravensburg Icon Schließen Schließen Phantombild der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen. Foto: Polizeipräsidium Ravensburg

Ein Mann mittleren Alters

Er trug am Tatabend eine dunkle Kapuzenwinterjacke mit blauschwarzen Kordeln und eine dunkle Strickmütze mit einem Emblem an der Stirn.

Er hatte zur Tatzeit einen blauen Rucksack dabei.

Kripo Friedrichshafen bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt in dem Fall und sucht noch Zeugen. Dazu stellen die Ermittler folgende Fragen:

Wer kennt den auf dem Phantombild abgebildeten Mann, oder jemanden, der dem Phantombild ähnlich sieht?

Wer hat am Samstag, dem 28. Dezember 2024, bereits tagsüber, insbesondere aber abends zwischen 20 und 20:30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz bzw. im Bereich der Bahnhofsarkaden etwas Verdächtiges beobachtet, was mit der abgebildeten Person in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der gesamten Anschlussstelle Leutkirch-Süd bzw. des dortigen Verzögerungsstreifens der A 96 in Fahrtrichtung Lindau am Sonntag, 29. Dezember 2024, zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr beobachtet?

Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-7010 weitergegeben werden.