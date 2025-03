Dritte Geburt in der Amtszeit Lindauer OB Claudia Alfons: „Mein Fall ist einfach immer noch sehr selten“

Claudia Alfons ist eine von wenigen Oberbürgermeisterinnen - nun bekommt sie ihr drittes Kind. Wie sie mehr Frauen für Politik begeistern will und was ihr am Mutterschutz nicht passt.