Autofahrer mit über 1,5 Promille will vor der Polizei fliehen - doch das gelingt nur kurz

Polizeibeamte wurden am späten Sonntagabend gegen 0 Uhr im Lindau auf einen Autofahrer im Gegenverkehr aufmerksam. Sie wendeten das Streifenfahrzeug, um den Mann zu kontrollieren. Dieser soll daraufhin versucht haben, an einer Tiefgarageneinfahrt zu wenden - mutmaßlich um nicht an der Polizeistreife vorbeifahren zu müssen.

Lindau: Autofahrer mit mehr als 1,5 Promille unterwegs

Nach Angaben der Polizei stieß der Fahrer jedoch gegen eine Mauer und beschädigte sein Auto. Die Beamten sollen daraufhin festgestellt haben, dass der 44-Jährige unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Polizei Lindau leitet Ermittlungsverfahren ein

Weiterfahren durfte der Mann nicht. Bekannte stellten sein Auto auf einem Parkplatz ab. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da der 44-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, muss er nun eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe erbringen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Ob ein Schaden an der Tiefgarageneinfahrt entstanden ist, ist derzeit noch unklar.

