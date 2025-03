Sie haben jetzt schon eine Hand am Pott. Die Lindenberg Chiefs haben in der Finalserie der VEHL 2 das erste Spiel gegen den EHC Vaduz-Schellenberg mit 2:1 (1:1, 1:0) gewonnen. Vor 180 Zuschauern im Kunsteisstadion am Waldsee war das allerdings ein hartes Stück Arbeit.

