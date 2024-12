Lindenberg kauft Haus, Wälder und Wiesen - Was ist mit dem Feriendorf?

Die Stadt Lindenberg hat in der jüngsten Vergangenheit einige Grundstücksgeschäfte getätigt. Unter anderem hat sie der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz mehrere Hektar Wiesen und Wald abgekauft. Das hat Bürgermeister Eric Ballerstedt auf Nachfrage bestätigt. Nach wie vor nicht verkauft hat die Stadt dagegen das frühere Feriendorf Nadenberg. Nachfolgend ein Überblick - auch darüber, was sich beim Baugebiet Am Schwesternareal tut.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eric Ballerstedt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis