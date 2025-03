Jugendstreich oder Verbrechen? Jugendliche brechen in Abrissgebäude ein

Zwei Jugendliche sind am Samstag gegen 7 Uhr in einen ehemaligen Supermarkt in der Sedanstraße in Lindenberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich unbefugt Zutritt zum Lager des gesperrten Discounters. In der Nähe des Gebäudes wurden gefährliche Brandutensilien und abgebrannte Gegenstände gefunden.

Polizei Lindenberg sucht Zeugen

Wohl wegen des Zeugen, der die Polizei rief, oder nach dem Eintreffen der Polizei ergriffen die Unbekannten die Flucht. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um einen Jugendstreich handelt oder ob der Zeuge durch sein Eingreifen ein Verbrechen verhindern konnte.

Bei den zwei Jugendlichen soll es sich um ein Mädchen und einen Jungen im Alter von etwa 15 Jahren handeln. Der Zeuge beschrieb das Mädchen als hager. Weitere Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 08381/92010 bei der Polizei Lindenberg melden.

