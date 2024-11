Mann soll seine Partnerin in Lindenberg vergewaltigt und geschlagen haben

Ein 35-Jähriger aus Lindenberg soll seine Lebensgefährtin vergewaltigt, geschlagen und gewürgt haben. Laut Polizei wurde er am Mittwoch festgenommen und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Bereits letzten Freitag, am 22. November, erstattete eine 43-Jährige bei der Polizei Lindenberg Anzeige gegen ihren Lebensgefährten. Das Paar habe sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gestritten. Im Verlauf des Streits soll der 35-Jährige die Frau zum Sex gezwungen haben. Er hätte sie dabei gegen ihren Willen festgehalten, geschlagen und gewürgt. Am Freitagvormittag hätten sie sich dann erneut gestritten. Als die 43-jährige Frau ihre Mutter anrufen wollte, habe der Mann ihr das Handy entrissen.

Die Frau flüchtete aus der gemeinsamen Wohnung und lief zur Polizeiinspektion. Die Beamten entdeckten „deutliche Spuren von Gewalt“ am Körper der Frau. Sie wurde daraufhin in einer Klinik untersucht.

Häusliche Gewalt in Lindenberg: Haftbefehl erlassen

Das Amtsgericht Kempten erließ einen Haftbefehl gegen den 35-Jährigen. In den darauffolgenden Tagen war der Mann nicht in seiner Wohnung und sein Aufenthaltsort war unbekannt. Erst am späten Mittwochabend bekam die Polizei den Hinweis, dass er sich seiner Wohnung aufhielt.

Einsatzkräfte der Polizei Lindenberg, der Polizei Lindau sowie ein Diensthundeführer der Zentralen Einsatzdienste in Kempten rückten daraufhin aus, um den Haftbefehl zu vollziehen. Weil der Mann ihnen die Tür nicht öffnete, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Der 35-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme. Er beleidigte und bedrohte die Beamten. Ein Polizist wurde an der Hand leicht verletzt. Er war jedoch weiter dienstfähig.

Polizist bei Festnahme in Lindenberg verletzt

Mithilfe des Diensthundes gelang es den Beamten schließlich, den Verdächtigen festzunehmen. Er wurde dabei leicht an der Hand verletzt, lehnte medizinische Hilfe jedoch ab. Da er betrunken war und mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm Blut abgenommen.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 35-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten unter anderem wegen Vergewaltigung, Raubes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den Mann.

