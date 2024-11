Die Stadt unterstützt die geplante Gründung eines MVZ in Lindenberg

Die Stadt Lindenberg unterstützt die Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums. Das hat Bürgermeister Eric Ballerstedt bei der Bürgerversammlung erklärt. Konkret geht es um die Mitfinanzierung eines Gutachtens. Die Zahlen sollen in dieser Woche vorliegen, so der Rathauschef. Weiter unklar ist indes, was mit dem bestehenden, zu großen Teilen leer stehenden, Krankenhaus wird.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eric Ballerstedt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis