Zwei Unfälle mit Linienbussen am Bodensee an einem Abend

Gleich zwei Linienbusse waren am bayerischen Bodensee an einem Abend in Unfälle verwickelt. Beide Busse waen danach nicht mehr fahrtüchtig.

Wie die Polizei mitteilte, prallten zunächst am Freitagnachmittag ein Auto und ein Linienbus an einer Engstelle in Wasserburg gegeneinander. Dabei entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Bus musste aus dem Verkehr genommen werden.

Lesen Sie dazu auch: Polizei schnappt Täter: Eishockeyfans sprühen Graffiti an Raststätte im Allgäu

Unfall mit Linienbus in Lindau

Nur kurze Zeit später war auch im benachbarten Lindau ein Bus in einen Unfall verwickelt. In diesem Fall wollte der Busfahrer an einem Auto vorbeifahren, welches verkehrsbedingt warten musste. Im gleichen Moment hatte der Fahrer dieses Wagens jedoch freie Fahrt und setzte seinen Abbiegevorgang fort. Dabei stieß er seitlich gegen den Bus.

In diesem Fall entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Bus musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand.