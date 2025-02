Linke Gruppe stört AfD-Treffen in Hergatz: Was ist passiert?

Eine kleine Gruppe linksorientierter Aktivisten hat am Dienstagabend versucht, einen Stammtisch von Anhängern der AfD zu stören. Treffpunkt war eine ehemalige Gaststätte in Itzlings in Hergatz im Westallgäu. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilt, sollten die Aktivisten vom Privatgrund verwiesen werden.

Zwei Menschen nach Rangelei bei AfD-Treffen verletzt

Im weiteren Verlauf sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, die von gegenseitigen Beleidigungen zu einer Rangelei eskalierte. Die Situation beruhigte sich erst, nachdem die Polizei eingetroffen war. Zwei Personen wurden bei dem Streit leicht verletzt, eine davon vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt. Um wen es sich dabei handelt und welcher Seite die Verletzten angehören, konnte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion am Freitagmittag nicht sagen.

Ermittlungen nach Vorfall bei AfD-Treffen in Itzlings

Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten ermittelt nun wegen möglicher Straftaten wie Landfriedensbruch, Körperverletzung und Beleidigung.

Vorfall bei AfD-Treffen in Itzlings sorgt auch für Diskussionen auf Social Media

Der Vorfall in Itzlings hat auch bereits in den Sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Die besagte geschlossene Gaststätte in Itzlings ist ein regelmäßiger Treffpunkt für Anhänger der AfD und hätte auch Veranstaltungsort für den Neujahrsempfang des Ortsverbands und Kreisverbands der Partei sein sollen. Auch hier wurde eine Gegendemonstration angekündigt, die den AfD-Bundestagsabgeordneten Rainer Rothfuß daraufhin dazu verleitete, das Treffen abzusagen.

In Lindenberg, ebenfalls im Westallgäu, gab es erst vor wenigen Tagen eine Demonstration gegen die AfD. An deren Veranstaltung im Lindenberger Löwensaal nahmen etwa 250 Menschen teil. Rund 700 Menschen wiederum gingen vor Ort auf die Straße und setzten somit ein Zeichen - wieso das Ganze trotzdem einen Beigeschmack hat, ordnet unser Autor hier ein.

