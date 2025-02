Mit diesem Namen würde er auch in jeder Fußballmannschaft eine vielversprechende Figur machen. Doch seine sportliche Heimat ist die Laufstrecke. Luis Fernando Ferreira Barbosa von der LG Westallgäu hat bei der Bayerischen Crosslaufmeisterschaft zugeschlagen – und in in seiner Altersklasse M35 die Vizemeisterschaft ins Westallgäu geholt.

