Maierhöfen will 2025 insgesamt 2,3 Millionen Euro investieren

Die Gemeinde Maierhöfen will heuer knapp 2,3 Millionen Euro investieren. Der entsprechenden Planung hat jetzt der Gemeinderat zugestimmt. Sie umfasst als größten Einzelposten die Erschließung des Baugebietes am westlichen Ortsausgang. Hier sollen 15 neue Baugrundstücke entstehen. 700.000 Euro sind dafür vorgesehen, weitere 600.000 Euro für den Grunderwerb an dieser und anderen Stellen im Gemeindegebiet.