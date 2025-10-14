Mann will Mitarbeiterin eines Wettlokals in Lochau mit Pistole ausrauben

Ein Mann hat am Montagabend versucht, ein Wettlokal in Lochau zu überfallen. Wie die Polizei Vorarlberg mitteilt, bedrohte der Mann gegen 23 Uhr eine Angestellte auf dem Parkplatz des Ladens mit einer Pistole. Als die Frau anfing zu schreien, stieß der Täter sie zu Boden und rannte weg.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Einsatzkräften ein, diese blieb jedoch erfolglos. Die Frau musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Abend verdächtige Wahrnehmungen in der Lochauer Hofriedenstraße gemacht haben, sich zu melden.

Versuchter Überfall in Lochau: So wird der Täter beschrieben

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

er war etwa 1,75 m groß

trug eine Skimaske und Skibrille

war dunkel gekleidet

Das Landeskriminalamt Vorarlberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 80 3333.