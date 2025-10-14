Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Maskierter Mann mit Pistole will Wettlokal in Lochau bei Bregenz überfallen: Ein Schrei schlägt ihn in die Flucht

Täter flieht unerkannt

Mann will Mitarbeiterin eines Wettlokals in Lochau mit Pistole ausrauben

Maskiert und mit einer Pistole in der Hand betritt ein Mann ein Wettlokal in Lochau. Als die Angestellte schreit, rennt der Räuber weg.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Mann versucht, die Mittarbeiterin eines Wettlokals auszurauben.
    Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Mann versucht, die Mittarbeiterin eines Wettlokals auszurauben. Foto: YAY_Images / imago (Symbolfoto)

    Ein Mann hat am Montagabend versucht, ein Wettlokal in Lochau zu überfallen. Wie die Polizei Vorarlberg mitteilt, bedrohte der Mann gegen 23 Uhr eine Angestellte auf dem Parkplatz des Ladens mit einer Pistole. Als die Frau anfing zu schreien, stieß der Täter sie zu Boden und rannte weg.

    Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Einsatzkräften ein, diese blieb jedoch erfolglos. Die Frau musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

    Die Polizei bittet Zeugen, die am Abend verdächtige Wahrnehmungen in der Lochauer Hofriedenstraße gemacht haben, sich zu melden.

    Versuchter Überfall in Lochau: So wird der Täter beschrieben

    Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

    • er war etwa 1,75 m groß
    • trug eine Skimaske und Skibrille
    • war dunkel gekleidet

    Das Landeskriminalamt Vorarlberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 80 3333.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden