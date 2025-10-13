Räuber attackiert Opfer mit Schlagstock und jagt ihn mit gezogener Waffe durch Memmingen

Zu einem schweren Raub und dem Einsatz einer Schusswaffe ist es am Montag (29.09.2025) in Memmingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Ulmer Straße.

Wegen Mietstreitigkeiten traf sich einer der Tatverdächtigen mit dem späteren Geschädigten zu einem Gespräch hinter einer Gaststätte. Nach einem verbalen Streit kam es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, so die Polizei.

Schwerer Raub in Memmingen: Streit eskaliert zu bewaffneter Auseinandersetzung

Dabei zerriss der 50-jährige italienische Tatverdächtige die Jacke seines Gegenübers. Danach verlagerte sich der Streit laut Polizei ins Innere der Gaststätte.

Dort hielt der Tatverdächtige ihn fest, drückte ihn auf einen Stuhl und würgte ihn. Gleichzeitig kam nach Polizeiangaben die mutmaßliche Mittäterin hinzu, die seine Taschen durchsuchte. Die 31-jährige Italienerin nahm sowohl seinen Wohnungsschlüssel als auch sein Handy an sich.

Schlagstock und Schusswaffe: Schwerer Raub in Memmingen

Zwischenzeitlich konnte der Geschädigte fliehen. Um sein Handy zurückzufordern, kehre er jedoch in die Gaststätte zurück. Daraufhin schlug ihn der 50-jährige Tatverdächtige mehrmals mit einem Schlagstock. Erneut flüchtete das Opfer, nun in Richtung Stadtbach. Doch der Tatverdächtige folgte ihm – und bedrohte ihn dort mit einer Schusswaffe.

Daraufhin floh der Geschädigte weiter in Richtung Stadtmitte. Leicht verletzt erstattete er bei der Polizei Anzeige. Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen.

Haftbefehle nach schwerem Raub in Memmingen

Am Donnerstag (09.10.2025) wurden die beiden Tatverdächtigen schließlich der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die die Haftbefehle in Vollzug setzte. Anschließend kamen beide in Justizvollzugsanstalten.

Die Polizei durchsuchte sowohl die Gaststätte als auch die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen und stellte Beweismittel sicher. Wer die Tat beobachtet hat oder anderweitig Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Nummer 08331 100-0 melden.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Memmingen