Andrea Lechermann aus Lindenberg ist eine von rund 50.000 in Deutschland. So viele Menschen haben in Deutschland Downsyndrom. Sie haben ein Chromosom mehr als alle anderen Menschen – das 21. Chromosom ist dreimal statt zweimal vorhanden.

