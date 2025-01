Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha hat sich in Sachen Krankenhausplanung im Westallgäu in einem Brief an seine bayerische Kollegin Judith Gerlach gewandt. Dort bekräftigt er seine Absage an ein länderübergreifendes Neubauprojekt im „Raum Hergatz“.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Manfred Lucha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baden-Württemberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis