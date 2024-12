Wenn der Horizont eines Ministers an der Landesgrenze endet

Eineinhalb Seiten, 35 Zeilen. So lang ist der Brief von Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha an den Ravensburger Landrat Harald Sievers. Es enthält viele Allgemeinplätze aber auch ein paar Sätze mit Gewicht. Der wichtigste: Das geplante Westallgäu-Klinikum sei nicht bedarfsnotwendig, so Lucha. Warum der Minister zu einer anderen Erkenntnis kommt, als die beauftragten Experten erklärt er nicht. Auch nicht, warum sein Ministerium nicht früher Bedenken geäußert hat.

