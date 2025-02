Ministerin lobt Einsatzkräfte für Zusammenhalt beim Hochwasser im Frühjahr 2024

Selbst war sie viele Jahre Vorsitzende der Wasserwacht in Bayern, nun hat Ulrike Scharf in ihrer Funktion als bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales beim Blaulichtempfang des Landkreises über 50 langjährig Aktiven Respekt gezollt. Gemeinsam mit Landrat Elmar Stegmann zeichnete sie die Feuerwehrler, Rotkreuzler und Mitglieder des THW für 25, 40 und in zwei Fällen sogar 50 Jahre ehrenamtlichen Einsatz aus. Ganz nach dem Motto: „Wir feiern Sie, die helfen, wenn es darauf ankommt“.

