Fahrraddiebstahl misslingt - Sachschaden

Erfolglos blieb ein bislang noch unbekannter Täter, der in der Nacht auf Dienstag in Isny Fahrräder stehlen wollte. Er versuchte in einem Carport in der Lindauer Straße die Schlösser von gleich drei Zweirädern zu knacken. Dafür verwendete er ein Gartenwerkzeug, das sich im unverschlossenen Carport befand.

Bei versuchten Diebstahl: Fahrradrahmen in Isny zerstört

Mit dem Werkzeug gelang es ihm aber nicht, die Schlösser zu knacken. Also ließ er davon ab und zog, wie die Polizei meldet, unverrichteter Dinge weiter. Während er die Fahrräder nicht mitnahm, entstand durch seinen Versuch des Diebstahls aber wesentlicher Sachschaden. Er wird aber rund 1000 Euro beziffert. Ein Fahrradrahmen sei beispielsweise komplett zerstört worden.

Hinweise über den Täter nimmt die Polizei in Isny unter der Telefonnummer 07562/97655-0 entgegen.