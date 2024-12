Eisenbahnfreunde zeigen HO-Anlage am Bahnhof in Oberhäuser

Der Verein Westallgäuer Eisenbahnfreunde und Modellbahner präsentieren an diesem Sonntag, 22. Dezember, bei einem Modellbahnfahrtag ihre HO-Anlage in einem Modellbahnfahrtag am Bahnhof Röthenbach-Oberhäuser. Die bewirtete Veranstaltung im ehemaligen Postwagen neben dem Bahnsteig hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Wagen ist 18,5 Metern lang und knapp zwei Metern breit. Die Modellbahn dort wird über Relais und Analogtechnik über ein originales DB-Gleisbildstellwerk gesteuert.

Westallgäuer Bahnlinien aus den 50ern ist dargestellt

Freunde von solchen Eisenbahnen dürfen hier in Oberhäuser eine kleine nostalgische Welt im H0-Maßstab eintauchen, die mitten durch eine heimatliche Miniaturlandschaft fährt. Dargestellt ist unter anderem der Bahnhof Röthenbach nach den Original-Gleisplänen um das Jahr 1950 mit über 40 Weichen und den abzweigenden Nebenbahnen nach Weiler und die Bahnlinie nach Lindenberg und Scheidegg.

Außerdem ist ein großer Kopfbahnhof, der Lindauer Hauptbahnhof mit Bahnbetriebswerk und einer langen elektrifizierten Fernstrecke aufgebaut. Vieles ist detailgetreu den damaligen Tatsachen nachempfunden, anderes frei erfunden. Wirklichkeit und Fantasie verschmelzen in dieser seit 45 Jahren gehegten und gepflegten Miniaturwelt.

Außerhalb des Modellfahrtags freuen sich die Westallgäuer Eisenbahnfreunde immer sonntags, 10 bis 12 Uhr, über Besucher.