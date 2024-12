MZV soll Thema im Lindenberger Stadtrat werden.

Der Lindenberger Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung am Montag, 16. Dezember, das Thema Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) als Tagesordnungspunkt aufnehmen. Das hat der SPD-Stadtrat Michael Wegscheider beantragt. Konkreter Anlass ist ein Vorstoß des Gesundheitsnetzes Westallgäu (GNW). Darin fordern die Mediziner schnellstmöglich ein entsprechendes MVZ für Lindenberg und sehen dabei auch die Stadt gefordert. Weitere Verzögerungen seien nicht zu verantworten, so das GNW. Bürgermeister Eric Ballerstedt hat den Antrag allerdings aus formalen Gründen abgelehnt und will ihn auf die Tagesordnung der Januar-Sitzung setzen. Zur Sprache bringen will er das Thema MVZ am 16. Dezember aber trotzdem.

