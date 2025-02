Nach Garagenbrand in Scheidegg: Polizei sucht Unbekannten mit Taschenlampe

Nach dem schweren Garagenbrand in Scheidegg am letzten Montag (3. Februar 2025) sucht die Polizei nun nach einem bestimmten Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, fanden sie im Nachhinein heraus, dass ein Anwohner am darauffolgenden Dienstagabend, 4. Februar, nahe des Brandortes eine unbekannte Person beobachtete. Der unbekannte Mann suchte offenbar mit einer Taschenlampe den Boden ab.

Polizei sucht nach Brand in Scheidegg Zeugen

Der Anwohner sprach daraufhin den Unbekannten an und fragte ihn, was er dort mit einer Taschenlampe mache. Laut Polizei könnte der Mann mit der Taschenlampe eventuell ein Zeuge sein. Der Unbekannte sei zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen. Er soll sich bitte unter der Telefonnummer 08381/92010 bei der Polizei Lindenberg melden.

Hoher Sachschaden bei Brand in Scheidegg

Am späten Montagabend ist ein Brand in einer Doppelgarage in Scheidegg ausgebrochen. Ein Nachbar bemerkte das Feuer gegen 23 Uhr und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro.

