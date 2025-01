Einsatz in Simmerberg: Feuerwehr muss ältere Frau retten

„THL Person eingeschlossen“, berichtete am Montagvormittag die Feuerwehr Simmerberg auf ihrem Instagram-Kanal kurz und knapp über eine Technische Hilfeleistung, zu der sie in der Nacht zuvor alarmiert worden war. Wie auf Nachfrage Kommandant Christian Rädler erklärt, seien knapp 20 Einsatzkräfte aus Simmerberg und Ellhofen wegen einer hilflosen älteren Frau ausgerückt.

Ort des Geschehens war die Alte Salzstraße, also die Ortsdurchfahrt, an der sich auch das Gerätehaus der Feuerwehr befindet. Ereignet hat sich der Vorfall gegen 2 Uhr. Laut Rädler war die Seniorin in ihrer Wohnung im ersten Stock gestürzt und konnte nicht mehr eigenständig aufstehen. Den Notruf habe sie selbst ausgelöst.

Einsatz dauert etwa eine Stunde

Damit der Rettungsdienst zu der Frau gelangen konnte, mussten die Einsatzkräfte mit einer Leiter über die Garage zur Wohnung hinaufsteigen und ein Fenster einschlagen. Das Opfer sei vor Ort betreut worden, aber nicht verletzt gewesen, berichtet der Simmerberger Kommandant, der mit der Truppe nach etwa einer Stunde wieder abrückte.