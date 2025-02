Teilnehmer, Parken, Zeitplan: Das sollten Besucher zum großen Narrensprung in Scheidegg wissen

Die tanzenden Hexen am Kreisverkehr kündigen es deutlich sichtbar an: Scheidegg stehen närrische Tage bevor. Mit ihren Reisigbesen, den grimmigen Gesichtern und den bunten Kopftüchern sind die perfekten Werbeträger für die Fasnacht in der rund 4400 Einwohner zählenden Marktgemeinde.

Die Fasnacht in Scheidegg: Der Fasnachtsumzug beginnt am Sonntag, 23. Februar, um 13.31 Uhr. Der Rathaussturm ist am Gumpigen Donnerstag, 27. Februar, um 19.01 Uhr.

Umzug in Scheidegg findet am 23. Februar 2025 statt

Der Narrensprung und die Wahl: Dass der Traditionsumzug überhaupt stattfinden kann, stand zwischendurch auf der Kippe, da am 23. Februar auch die Bundestagswahl ansteht. Andernorts mussten Umzüge verschoben oder abgesagt werden. Letztlich haben die Behörden die Narrenampel in Scheidegg aber auf Grün gestellt. „Da haben sich die Gemeinde und das Landratsamt für uns so richtig ins Zeug gelegt“, freut sich Zunftmeister Kevin Rädler.

Die Narrenzunft Scheidegg: Jockele, Schindlbutz, Käsmolle, Isbär, Treiber und Narrenbüttel – die traditionellen Masken und Häser der Narrenzunft Scheidegg sind abgestaubt. Die Marktgemeinde gehört zu den regionalen Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fasnacht.

3000 Hästräger werden zum Narrensprung in Scheidegg erwartet

Der Umzug: Ab 13.31 Uhr ziehen rund 70 Gruppen mit rund 3000 Teilnehmern durch den Ort. Mit dabei sind Hästräger, Guggenmusiken, Fanfarenzüge und Lumpenkapellen aus dem ganzen süddeutschen Raum. Der Umzug startet am Kurpark, führt über die Bahnhofstraße zum Ortsparkplatz und weiter durch den Ringverkehr in die Prinzregent-Luitpold-Straße. An einigen Stellen ist für Verpflegung gesorgt, etwa am Ortsparkplatz, wo die große Aufwärmfete stattfindet, und natürlich in den Gaststätten. Dass so viele Narren und Närrinnen jedes Jahr den teils weiten Weg nach Scheidegg finden, ist laut Rädler „jahrelang gepflegten Kontakten“ zu anderen Zünften geschuldet: „Wir selbst fahren ja auch zu anderen Umzügen, und dabei sind viele Freund- und Bekanntschaften entstanden.“

Liebherr öffnet Parkhaus für Umzug in Scheidegg

Die Parkplätze beim Umzug: Aufgrund des Wahlsonntags sowie des weitläufigen Partygeschehens stehen im Ort selbst kaum öffentliche Parkplätze zur Verfügung – laut Rädler beispielsweise diejenigen bei der Firma Demmel. Deswegen setzt die Narrenzunft auf die Bodo-Zubringerbusse zwischen der Firma Liebherr in Lindenberg und dem Scheidegger Kreisverkehr. Ab dem späten Vormittag steht das Liebherr-Parkhaus zur Verfügung. Von der dortigen Bushaltestelle geht’s dann per ÖPNV zur extra eingerichteten Haltestelle am Scheidegger Kreisverkehr.

Der Rathaussturm: Den nächsten Clou der Scheidegger Fasnacht liefern die Ortsnarren am Gumpigen Donnerstag ab. Beim Rathaussturm vertreiben die Narren ab 19.01 Uhr Bürgermeister Ulrich Pfanner aus dem Rathaus. Das Ganze ist verpackt in witzige Dialoge, die das Ortsgeschehen des vergangenen Jahres auf die Schippe nehmen.

