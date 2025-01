Urologie Lindenberg will die geschlossene Rotkreuzklinik verlassen und in neue Räume ziehen

Die Praxis für Urologie wird aus dem Gebäude der Rotkreuzklinik Lindenberg ausziehen. Ein Investor plant für sie stattdessen einen Neubau an der oberen Hauptstraße in Lindenberg. Dort wollen die Urologen 400 Quadratmeter große Räume beziehen - möglichst bereits in gut einem Jahr. Das haben die Eigentümer PD Dr. Ulrike Necknig und Dr. Christian Bayer auf Anfrage bestätigt. „Wir wollen in zeitgemäße Räume und moderne Technik investieren“, kündigt Ulrike Necknig an. Sie und ihr Partner verstehen das auch als Zeichen an die Patienten, dass es an einem anderen Standort weitergeht.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Urologie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis