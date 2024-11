Die Lebenshilfe im Landkreis will ein neues Wohnheim bauen. Entstehen soll es in Ellgassen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Lindenberger Werkstätten der Lebenshilfe. Vorgesehen ist ein Gebäude mit 36 Einzelzimmern. Denn die schreibt der Gesetzgeber vor.

