Was sich im Westallgäu im Busverkehr ändert

Seit im Landkreis Lindau ein neues Buskonzept mit mehr Linien, einer höheren Vertaktung und neuen Fahrzeugen eingeführt worden war, ist ziemlich genau ein Jahr vergangen. Nun stehen mit dem Fahrplanwechsel an diesem Sonntag, 15. Dezember, weitere Neuerungen an. Sie fallen allerdings deutlich schmaler aus als im vergangenen Jahr.

„Das vor einem Jahr im Landkreis Lindau neu eingeführte Regionalbusangebot bleibt überwiegend unverändert“, teilt der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) mit. Durchaus seien aber „kleinere Veränderungen“ geplant, die Verbesserungen bringen sollen. Betroffen davon sind drei Linien.

Auf diesen Buslinien im Westallgäu stehen Änderungen an

Auf der Linie 16 (Lindau – Opfenbach) wird in Zukunft demnach im Schülerverkehr zuerst der Bahnhof Reutin bedient und erst danach die Schule in dem Stadtteil. Schüler mit Anschluss auf die Insel sollen so eine stabilere Verbindung bekommen. Die neue Start- und Endhaltestelle ist in Opfenbach am Rathaus.

Wer die Linie 22 (Weiler – Oberstaufen – Sulzberg) nutzt, muss mit der Änderung von Zeiten einiger Fahrten rechnen – insbesondere vormittags von Weiler nach Sulzberg. Ziel dieser Anpassung ist es laut Bodo, einen klareren Takt und eine höhere Verlässlichkeit zu erreichen.

Etwas längere Fahrzeiten bekommen die Busse der Linie 821 (Scheidegg/Weiler – Bregenz). Dies solle ebenfalls die Verlässlichkeit steigern.

Ein paar Veränderungen werden auch im Nachbarkreis Ravensburg umgesetzt. So kündigt der Bodo etwa für die Regiobus-Linie 7547 (Friedrichshafen – Tettnang – Wangen) kürzere Reisezeiten an. In Isny entfällt indes die einmal pro Tag bediente Linie 75 nach Rohrdorf und Neutrauchburg).

Ab wann die neuen Fahrpläne verfügbar sind

Die neuen Fahrpläne sind laut Bodo bereits in die elektronischen Fahrplansysteme im Internet eingearbeitet. Die Aushänge an den mehr als 3000 Haltestellen sollen in diesen Tagen erneuert werden. Fahrgäste werden daher gebeten, dort das mit „gültig ab“ vermerkte Datum zu beachten. Zudem rät der Verbund allen Fahrgästen, ihre gewohnten Verbindungen sicherheitshalber vor Antritt zu prüfen.