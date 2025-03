Auf diesen Buslinien im Kreis Lindau gibt es im April Änderungen

Der jährliche große Fahrplanwechsel steht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eigentlich immer am 15. Dezember – doch in digitalen Zeiten, in denen viele nicht mehr auf gedruckte Pläne setzen, gibt es immer wieder auch unter dem Jahr Anpassungen. Solche kündigt der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) nun für den Frühling an.

Mit Beginn der Tourismussaison im Bodenseeraum sowie im Westallgäu treten demnach am Samstag, 12. April, neue Busfahrpläne „im gesamten Bodo-Verbundgebiet“ in Kraft. Zwar gebe es die größten Änderungen im Bodenseekreis, Neuerungen stünden aber auch im Kreis Lindau auf dem Plan. Dabei sind zwei Linien betroffen, zudem gibt es Veränderungen bei den Haltestellen in Ellhofen.

Auf diesen Buslinien im Landkreis Lindau gibt es Änderungen

Linie 21 Um etwa eine höhere Verlässlichkeit zu erreichen, werden die Fahrplanzeiten auf dieser Linie (Lindau – Hörbranz – Lindenberg – Weiler) etwas verlängert, teilt der Bodo mit. „Das führt zu Änderungen im Bereich weniger Minuten an mehreren Haltestellen.“ Betroffen seien dabei auch die Fahrten zur ersten Schulstunde von Oberreute und Weiler nach Lindenberg sowie Lindau.

Linie 17 Änderungen im Schülerverkehr stehen auch auf der Linie Lindau – Schlachters – Hergensweiler – Hergatz an, damit die Schüler pünktlich auf der Lindauer Insel ankommen, erklärt der Verbund. Der Bus zur ersten Stunde fahre demnach künftig fünf Minuten früher in Hergatz ab. Bis Weißensberg ändern sich daher die Fahrplanzeiten um wenige Minuten.

Haltestellen in Ellhofen Im Weiler-Simmerberger Ortsteil ist zuletzt die Ortsdurchfahrt saniert worden, wobei unter anderem auch ein durchgängiger Hochbordgehweg eingerichtet wurde. Die Maßnahmen haben auch Auswirkungen auf die Haltestelleninfrastruktur im Dorf: Die Station „Im Brühl“ wurde aus dem Wohngebiet heraus auf die neue Dorfstraße verlegt. Dort wie auch an den Haltestellen „Zur Tobelmühle“ (Ortsausgang Richtung Simmerberg) und „Sportplatz“ halten die Busse laut Bodo künftig in beide Fahrtrichtungen.

Bodo empfiehlt: Gewohnte Verbindungen prüfen

Wie der Bodo mitteilt, gibt es auch noch auf anderen Routen kleinere Änderungen zum 12. April. Passagieren empfiehlt der Verbund deswegen, gewohnte Verbindungen rechtzeitig zu prüfen, um dann nicht den Bus zu verpassen. Eine digitale Fahrplanauskunft gibt es im DB-Navigator, auf www.bodo.de oder in der Bodo-App.

Die Fahrpläne können als Pdf-Datei auch unter www.bodo.de/fahrplanwechsel heruntergeladen werden – oder sie sind in Rathäusern sowie im Bodo-Kundencenter an der Hauptstraße 2 in Lindenberg (Burkhard Reisen) erhältlich erhältlich.