Was der Fahrplanwechsel im Westallgäu geändert hat

An diesem Sonntag stand im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) der Fahrplanwechsel an – und das hat auch im Westallgäu ein paar Veränderungen für Bus und Bahn gebracht.

Auf der Schiene ist neu, dass künftig montags bis freitags pro Stunde zwischen vier und fünf Regionalzüge zwischen Reutin und der Insel verkehren – aktuell sind es zwei bis drei. Demnach wird die Regionalbahn-Linie 92 (Memmingen – Lindau Insel), die auch in Hergatz Halt macht, nach Reutin verlängert und bekommt mehr Kapazität. Sprich: Die Züge werden länger.

Abendverbindung nach Friedrichshafen wird besser

Der RE7 (Augsburg – Kempten – Reutin) und der RE70 (München – Kempten – Reutin) starten und enden seit Sonntag am Inselbahnhof. Gleiches gilt für die S7 (Romanshorn – Bregenz – Lindau). Bis auf den RE93 (Friedrichshafen – Insel) und den IRE3 (Ulm – Reutin) fahren damit alle Regionalzüge beide Lindauer Bahnhöfe an.

Eine Verbesserung gibt es auf Linie RE93 am Abend: Bislang endete und startete der Zug von und nach Friedrichshafen zu später Stunde in Kressbronn. Nun wird er bis zur Lindauer Insel verlängert.

Was den Fernverkehr betrifft, bietet die Westbahn nach dem Wechsel erstmals eine Direktverbindung von Wien nach Lindau an. Zwischen Zürich, Lindau und München erweitert die internationale Kooperation aus DB, ÖBB und SBB den Fernverkehr im Zweistundentakt um ein zusätzliches EC-Zugpaar.

Was sich im Busverkehr ändert

Das neue Buskonzept mit strengerer Taktung, das vor einem Jahr eingeführt worden war, bleibt nach Angaben des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben „überwiegend unverändert“. Dennoch hat es einige kleinere Anpassungen gegeben.

Auf der Linie 16 (Lindau – Opfenbach) etwa wird in Zukunft im Schülerverkehr zuerst der Bahnhof Reutin bedient und erst danach die Schule in dem Stadtteil. Schüler mit Anschluss auf die Insel sollen so eine stabilere Verbindung bekommen. Die neue Start- und Endhaltestelle ist in Opfenbach am Rathaus.

Veränderungen bei den Zeiten gibt es bei einigen Fahrten auf der Linie 22 (Weiler – Oberstaufen – Sulzberg) – insbesondere vormittags von Weiler nach Sulzberg. Damit soll der Takt klarer und eine höhere Verlässlichkeit geschaffen werden.

Haltestellen in Ellhofen werden angefahren

Etwas längere Fahrzeiten bekommen die Busse der Linie 821 (Scheidegg/Weiler – Bregenz). Dies solle ebenfalls die Verlässlichkeit steigern.

Eine Neuerung, die nichts mit dem Fahrplanwechsel zu tun hat, gibt es indes in Ellhofen: Dort waren wegen der Sanierung der Dorfstraße zwischenzeitlich die Bushaltestellen verlegt worden. Inzwischen werden sie wieder an gewohnter Stelle angefahren. Für den Verkehr soll die Ortsdurchfahrt Mitte der Woche geöffnet werden.