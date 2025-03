Kommunalwahlen in Vorarlberg: Wer sind die Bürgermeister in den Grenzgemeinden?

Die Bürgerinnen und Bürger in Vorarlberg haben neue Gemeindevertretungen und teils auch Bürgermeister gewählt. Hier sind die Ergebnisse der Vorarlberger Kommunalwahlen in den an das Westallgäu angrenzenden Orten. In einigen Gemeinden wird der Bürgermeister nicht direkt gewählt, sondern von den Gemeindevertretern.

Bregenz Amtsinhaber Michael Ritsch gewinnt erneut die Bürgermeisterwahl in Bregenz. 2020 hatte er den damaligen Bürgermeister Markus Linhart (ÖPV) in der Stichwahl in seinem Amt abgelöst. Jetzt gewann er mit 50,94 Prozent der Stimmen im ersten Wahldurchgang die absolute Mehrheit. Sein Herausforderer Roland Frühstück (ÖPV) konnte 29,96 Prozent der Stimmen erreichen. Kandidatin Sandra Schoch (Grüne) erzielte 5,84 Prozent der Stimmen, Hubert Ferdinand (FPÖ) 9,92 Prozent und Michael Sagmeister (NEOS) 3,34 Prozent. In der Gemeindevertretungswahl holte sich die Partei Michael Ritsch: Team Bregenz den höchsten Stimmenanteil mit 42,71 Prozent. Die ÖVP erlangte 30,14 Prozent, die FPÖ 11,20 Prozent, die Grüne 10,99 Prozent und das NEOS 4,96 Prozent der Stimmen

Hörbranz Ebenfalls wiedergewählt wurde Andreas Kresser vom Team Transparent, offen, parteiunabhängig (TOP). Seit 2020 ist er Bürgermeister der Gemeinde. Mit einer absoluten Mehrheit von 79,54 Prozent der Stimmen hat er die Wahl gewonnen. Sein Herausforderer Dominik Greißing (NEOS) trat ebenfalls wieder an, konnte sich aber mit 20,46 Prozent der Stimmen nicht gegen Kresser durchsetzen. TOP erreichte in der Gemeindevertretungswahl 66,16 Prozent, die FPÖ 17,28 Prozent, das NEOS 13,04 Prozent und die HaK Hörbranz 3,52 Prozent.

Doren Guido Flatz ist seit 2010 amtierender Bürgermeister der Gemeinde. In diesem Jahr gewann er als alleiniger Kandidat 80,66 Prozent der Ja-Stimmen und wurde erstmals direkt von den Wählerinnen und Wählern gewählt. Die Liste Doren erreichte 100,00 Prozent der Stimmen in der Gemeindevertretungswahl.

Hohenweiler Die überparteiliche Bürgerinnen- und Bürgerliste Hohenweiler holte 100 Prozent der Stimmen in der Gemeindevertretungswahl. Die Gemeindevertretung wird den nächsten Bürgermeister der Gemeinde wählen. Seit 2009 ist das Wolfgang Langes.

Sulzberg Auch in der Gemeinde Sulzberg wird der Bürgermeister von der Gemeindevertretung, also dem Gemeinderat, gewählt. Seit 2020 ist Gerhard Frey im Amt. In der Gemeindewahl erreichte die Liste Sulzberg 62,77 Prozent, die Thaler Liste 20,41 Prozent und die Partei JETZT 16,82 Prozent der Stimmen.

Langen In Langen steht die Bürgermeisterwahl noch aus. Der Rathauschef wird in Langen ebenfalls von der Gemeindevertretung gewählt. Josef Kirchmann ist dort seit 2013 Bürgermeister. In der Gemeindevertretungswahl erzielte die BürgerInnenliste Langen 100 Prozent der Stimmen.