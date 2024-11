Die Gemeinde Heimenkirch beginnt am 1. Dezember mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Falschparker müssen also mit Knöllchen rechnen. Das hat Bürgermeister Markus Reichart mitgeteilt. In dem Zusammenhang kündigt der Bürgermeister an, auf weiteren öffentlichen Parkplätzen eine Parkzeitbegrenzung einzuführen.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Knöllchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Reichart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis